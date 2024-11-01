edición general
La moto está dejando de ser un símbolo juvenil: los chavales prefieren antes un patinete eléctrico o una bici

Los tiempos cambian, y los chavales de hoy ya no sueñan con estrenar una moto a los 18. Lo que antes era el sueño de la juventud de (casi) todo hijo de vecino, ahora se ha transformado por otros, digamos. Según el último Observatorio Cetelem, el 64% de los jóvenes se plantea dejar atrás el vehículo privado de combustión para moverse en bici o patinete eléctrico. La moto ya no es lo que era; ni el coche, ni nada que lleve un motor. Los chavales prefieren otras formas de movilidad hoy por hoy.

Torrezzno #2 Torrezzno *
Mejor porque menudo por culo que dan con los escapes trucados y la peste a gasofa que dejan. A veces fantaseo con tirar puñados de clavos a la calle. La policía obviamente se lava las manos
Cehona #4 Cehona
#2 En verano a las 3 de la madrugada te dan ganas de ser un francotirador de Sarajevo, ya que vivo en tal ciudad según la frutera.
#7 kaos_subversivo
#2 ahora las motos que hacen ruido las tienen los papis, que manda cojones que algunas hagan mas ruido que un autobus
#9 EISev
#2 igual que hay paseantes que fantasean con poner cables a la altura de la cabeza en pistas que usan los licrosos para hacer descenso a toda pastilla y exigir que te apartes, que les jodes las stats del Strava

Afortunadamente la mayor parte de veces se quedan en fantasías porque una caída en la moto o en la bici hace pupita. Y se vive mejor sin desear el mal a nadie.
Torrezzno #10 Torrezzno
#9 si, obviamente. Al rato se me pasan las ideas maniacas. Todos hemos tenido 18 años
alfema #11 alfema
#2 yo fantaseo con que al pegar un acelerón para atronar al personal le reviente el motor y se le incendie la moto.
#5 _571
Prefiero 20 veces ciclomotores trucaos por la calzada que patinetes trucados por las aceras
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
"los chavales apuestan por lo más barato y sencillo. Un patinete no necesita carnet, ni seguro, ni aparcamiento. Es urbano, rápido y encaja con una vida digital y sin ataduras."
El precio manda, la sociedad está cambiando a la fuerza y eso se está viendo en las nuevas generaciones.
Machakasaurio #3 Machakasaurio
#1 que son pobres como ratas y no les da ni para una vespino....
Esto es como lo del "coliving".
Hay que ser idiota para tragarse que "prefieren" pasar frío y penurias...
Pertinax #6 Pertinax *
#3 Porque las Vespino tenían calefacción central y parabrisas antivaho. :troll:
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
#3 La sociedad de consumo que vivimos es insostenible. Se puede pasar frío y penurias en los patinetes y bicicletas, tienen ventajas, son más versátiles, y el precio evidencia unas ventajas claras.
#13 EISev
#3 también un patinete lo puedes subir a casa, una moto en la calle al menos en Madrid te la revientan o te le roban muy fácilmente
#12 EISev
#1 de los jóvenes de mi oficina (menores de 30) el 80% viene en coche y el resto en metro

En moto solo de 40 para arriba
