La moto está dejando de ser un símbolo juvenil: los chavales prefieren antes un patinete eléctrico o una bici

Los tiempos cambian, y los chavales de hoy ya no sueñan con estrenar una moto a los 18. Lo que antes era el sueño de la juventud de (casi) todo hijo de vecino, ahora se ha transformado por otros, digamos. Según el último Observatorio Cetelem, el 64% de los jóvenes se plantea dejar atrás el vehículo privado de combustión para moverse en bici o patinete eléctrico. La moto ya no es lo que era; ni el coche, ni nada que lleve un motor. Los chavales prefieren otras formas de movilidad hoy por hoy.
Afortunadamente la mayor parte de veces se quedan en fantasías porque una caída en la moto o en la bici hace pupita. Y se vive mejor sin desear el mal a nadie.
El precio manda, la sociedad está cambiando a la fuerza y eso se está viendo en las nuevas generaciones.
Esto es como lo del "coliving".
Hay que ser idiota para tragarse que "prefieren" pasar frío y penurias...
En moto solo de 40 para arriba