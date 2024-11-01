La moto está dejando de ser un símbolo juvenil: los chavales prefieren antes un patinete eléctrico o una bici

Los tiempos cambian, y los chavales de hoy ya no sueñan con estrenar una moto a los 18. Lo que antes era el sueño de la juventud de (casi) todo hijo de vecino, ahora se ha transformado por otros, digamos. Según el último Observatorio Cetelem, el 64% de los jóvenes se plantea dejar atrás el vehículo privado de combustión para moverse en bici o patinete eléctrico. La moto ya no es lo que era; ni el coche, ni nada que lleve un motor. Los chavales prefieren otras formas de movilidad hoy por hoy.