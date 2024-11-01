edición general
El mostrador de lugares para tener sexo en Baleares: "Mala ventilación. El próximo que entre notará olor a choto"

Los usuarios informan de espacios donde practicar sexo y dan consejos para acceder y estar a gusto

Supercinexin #1 Supercinexin *
jajajajaj

Espacios secretos donde la gente va a hacer lo que nunca haría en el comedor de casa ni en el sofá del amigo.

Claro, no lo hago en el cheslón enorme de mi salón, pero sí lo voy a hacer en un corral abandonado de pie contra las piedras y expuesto a que nos vea cualquier puto dominguero. No faltaba más, hombre. Anda que vaya chorradas dice la gente xD
