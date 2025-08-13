Los Mossos habilitan un espacio en su web para devolver más de 1.000 móviles robados

Los Mossos d’Esquadra han habilitado un espacio en su página web para que los legítimos propietarios de más de 1.000 dispositivos móviles robados puedan recuperar sus teléfonos. La policía desarticuló en julio varias organizaciones criminales dedicadas al robo de móviles, cuyo botín ha sido recuperado por Mossos, según han informado en un mensaje publicado en X. Para comprobar si su terminal está entre los dispositivos recuperados durante las operaciones policiales del mes pasado, los usuarios tendrán que introducir el IMEI.