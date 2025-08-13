edición general
Los Mossos habilitan un espacio en su web para devolver más de 1.000 móviles robados

Los Mossos habilitan un espacio en su web para devolver más de 1.000 móviles robados

Los Mossos d’Esquadra han habilitado un espacio en su página web para que los legítimos propietarios de más de 1.000 dispositivos móviles robados puedan recuperar sus teléfonos. La policía desarticuló en julio varias organizaciones criminales dedicadas al robo de móviles, cuyo botín ha sido recuperado por Mossos, según han informado en un mensaje publicado en X. Para comprobar si su terminal está entre los dispositivos recuperados durante las operaciones policiales del mes pasado, los usuarios tendrán que introducir el IMEI.

comentarios
#1 pcmaster
La noticia es de hace una semana pero todavía no encuentro que se haya publicado. Enlace directo a la web de búsqueda: mossos.gencat.cat/es/serveis_i_tramits/mobils_sostrets_recuperats/inde
#6 Aokromes
#5 si claro, es lo mas normal del mundo guardar las cajas meses (sobre todo si tienes pareja y un piso pequeño) xD
#2 Aokromes
claro... como todo el mundo sabe su imei xD
#3 CharlesBrowson
#2 ahora si que vienen peleas domesticas..."ves?? tanto decir que estaba todo lleno de cajas inutiles, que las tirara!! y ahora que??? te acuerdas de mi IMEI que me chorizaron??? claro que no, pero a ti te daba ansiedad ver la puta caja del movil ahi guardada sin molestar!!" :troll: :troll:
#5 Chinchorro
#2 Viene en la caja del dispositivo. A poco que guardes la caja, lo tienes.
menéame