Los Mossos denuncian a dos mujeres en Castelldefels por simular robos violentos para cobrar del seguro

Los Mossos d’Esquadra han denunciado a dos mujeres como presuntas autoras de delitos de simulación de delito y estafa tras haber fingido ser víctimas de asaltos violentos en Castelldefels, cuando en realidad les habrían robado por descuido en establecimientos y restaurantes. El objetivo de las denunciadas era recibir indemnizaciones de sus compañías aseguradoras. El primer caso comenzó a raíz de la denuncia de una de las mujeres, que aseguraba haber sido víctima de un robo violento el pasado 29 de marzo. La mujer, a quien sustrajeron su bols...