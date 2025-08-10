·
Los Mossos buscan a un conductor huido que atropelló a ocho personas
Los Mossos d’Esquedra buscan al conductor responsable de un atropello múltiple ocurrido sobre las 23:45 horas de ayer sábado en Granollers (Barcelona), que provocó ocho heridos de diversa consideración
|
etiquetas
:
mosos
,
conductor
4
1
2
K
26
actualidad
6 comentarios
relacionadas
#2
DarthAcan
Relacionada:
cronicaglobal.elespanol.com/vida/20250812/vecinos-granollers-buscan-ve
1
K
18
#1
juanitoborromea
*
Sabéis porque no se ha dicho nada de esto ni de ultra derecha atropella inmigrantes?
Porque por lo visto fue un gitano
y esto queda mal, se tapa.
x.com/Mr_Jones_k/status/1955005344029216873
10
K
-55
#3
BastardWolf
#1
macho, tres envios seguidos que haces y para uno que no huele a mierda, vas y la jodes escribiendo esto como primer comentario.
Menudo autoboicoteo
5
K
56
#4
Trifasico
*
#3
Venia a lo mismo
No dan para mas...
2
K
22
#5
MADMax2
#4
como esos envíos no critican a vox sino al PSOE huelen a mierda?
Si el conductor fuese de vox o de derechas no se empezaría a generalizar aquí con todos los de derechas?
Permíteme que lo dude
0
K
9
#6
Trifasico
#5
no voy a ser yo quien pierda el tiempo intentando explicarte algo que es evidente hasta para un niño
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
