Los Mossos buscan a un conductor huido que atropelló a ocho personas

Los Mossos buscan a un conductor huido que atropelló a ocho personas

Los Mossos d’Esquedra buscan al conductor responsable de un atropello múltiple ocurrido sobre las 23:45 horas de ayer sábado en Granollers (Barcelona), que provocó ocho heridos de diversa consideración

#1 juanitoborromea *
Sabéis porque no se ha dicho nada de esto ni de ultra derecha atropella inmigrantes? Porque por lo visto fue un gitano y esto queda mal, se tapa.
x.com/Mr_Jones_k/status/1955005344029216873
10 K -55
BastardWolf #3 BastardWolf
#1 macho, tres envios seguidos que haces y para uno que no huele a mierda, vas y la jodes escribiendo esto como primer comentario.

Menudo autoboicoteo
5 K 56
Trifasico #4 Trifasico *
#3 Venia a lo mismo
No dan para mas...  media
2 K 22
#5 MADMax2
#4 como esos envíos no critican a vox sino al PSOE huelen a mierda?

Si el conductor fuese de vox o de derechas no se empezaría a generalizar aquí con todos los de derechas?


Permíteme que lo dude
0 K 9
Trifasico #6 Trifasico
#5 no voy a ser yo quien pierda el tiempo intentando explicarte algo que es evidente hasta para un niño
0 K 8

