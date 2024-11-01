¿Por qué Moscú es tan extraña? [ENG]  

Moscú es la ciudad más grande de Europa, y de las capitales más septentrionales del mundo, pero alejada de la influencia templadora del mar. La mayoría de capitales europeas están a orillas de un río importante, pero Moscú está en un afluente de un afluente de un río que desemboca en un lago. La mayoría están en confluencias fluviales, pero no Moscú. ¿Por qué una ubicación tan desfavorable? ¿Por qué acabó siendo Moscú la capital rusa? ¿Una ciudad tan al oeste del país, a orillas de un pequeño río, lejos del mar y de cualquier centro comercial?