Mosaico romano encontrado en Tivoli (ENG)

La maestría del suelo de mosaico y la técnica de sus patrones geométricos indican que fue creado por artesanos de alta gama, comparable al trabajo de mosaico en edificios públicos y residencias privadas de lujo. La zona donde se encontró el suelo es conocida por sus importantes estructuras, incluyendo algunas con elaborados suelos de mosaico. Los orígenes de la antigua ciudad de Tibur se remontan al siglo XIII a. C. y fue destacada en el período etrusco como sede de la Sibila Tiburtina.