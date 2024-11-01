La morosidad de las familias llegó a un récord histórico en Argentina

El 11% de los créditos personales y el 9,2% de las tarjetas de crédito estuvieron en irregularidad de pago, de acuerdo al último relevamiento del Banco Central. “Nunca desde que se tiene registro (2010) se llegó a estas cifras”, precisó el Instituto Argentina Grande. El fenómeno del deterioro pronunciado de los indicadores de mora a nivel nacional se explica por “una combinación entre el aumento sostenido del costo de vida, la pérdida y deterioro del empleo, la caída de los ingresos y del consumo”, sintetizó Alejandro Formento, presidente