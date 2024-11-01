La morosidad de las familias llegó a un récord histórico en Argentina

El 11% de los créditos personales y el 9,2% de las tarjetas de crédito estuvieron en irregularidad de pago, de acuerdo al último relevamiento del Banco Central. “Nunca desde que se tiene registro (2010) se llegó a estas cifras”, precisó el Instituto Argentina Grande. El fenómeno del deterioro pronunciado de los indicadores de mora a nivel nacional se explica por “una combinación entre el aumento sostenido del costo de vida, la pérdida y deterioro del empleo, la caída de los ingresos y del consumo”, sintetizó Alejandro Formento, presidente
| etiquetas: morosidad , familias , récord , argentina
Viva el libre desmembramiento carajo!!!
“Parte del problema es que la gente quedó acostumbrada a que comprando en cuotas le va a ganar a la inflación y, con las tasas de hoy, muchas veces sus salarios no se actualizan al ritmo que necesitan para mantener el nivel de consumo que tenían”, admitió el ejecutivo de un importante banco .
Llevan toda la vida, décadas, con el juego de que la tasa de interés del préstamo sea menor que la inflación. Vamos, dinero gratix. Ahora tienen que acostumbrarse a la normalidad, es decir, a que el interés real sea positivo, que sea mayor que la inflación.
