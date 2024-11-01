edición general
La morosidad de las familias llegó a un récord histórico en Argentina

El 11% de los créditos personales y el 9,2% de las tarjetas de crédito estuvieron en irregularidad de pago, de acuerdo al último relevamiento del Banco Central. “Nunca desde que se tiene registro (2010) se llegó a estas cifras”, precisó el Instituto Argentina Grande. El fenómeno del deterioro pronunciado de los indicadores de mora a nivel nacional se explica por “una combinación entre el aumento sostenido del costo de vida, la pérdida y deterioro del empleo, la caída de los ingresos y del consumo”, sintetizó Alejandro Formento, presidente

#1 Pivorexico *
Bueno ahora que están vendiendo el país a cachos , igual también puedan vender sus órganos y así pagar las deudas .

Viva el libre desmembramiento carajo!!!
Dakaira #2 Dakaira
No puede ser, si @Findeton dice que en Argentina se bañan en piscinas de oro y jamás habían estado tan bien...
Findeton #3 Findeton *
#2 Al final del artículo de #0, dice esto (cito textualmente):

“Parte del problema es que la gente quedó acostumbrada a que comprando en cuotas le va a ganar a la inflación y, con las tasas de hoy, muchas veces sus salarios no se actualizan al ritmo que necesitan para mantener el nivel de consumo que tenían”, admitió el ejecutivo de un importante banco .

Llevan toda la vida, décadas, con el juego de que la tasa de interés del préstamo sea menor que la inflación. Vamos, dinero gratix. Ahora tienen que acostumbrarse a la normalidad, es decir, a que el interés real sea positivo, que sea mayor que la inflación.
cocolisto #4 cocolisto
#3 Ni quito ni pongo pero también dice ésto:

"El fenómeno del deterioro pronunciado de los indicadores de mora a nivel nacional se explica por “una combinación entre el aumento sostenido del costo de vida, la pérdida y deterioro del empleo, la caída de los ingresos y del consumo”, sintetizó Alejandro Formento, presidente de Provincia Microcréditos. “En el caso bonaerense, el impacto es aún más profundo, dada su estructura económica y productiva y el peso específico que tienen la industria y el comercio, sectores especialmente castigados por las políticas de este gobierno”, agregó".
