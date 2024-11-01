edición general
3 meneos
99 clics
Morito Juan - El Médico

Morito Juan - El Médico  

Una parodia a la cruda realidad de solicitar una consulta médica. Un "mal" que no es solo de España, cada vez son mayores los casos en la UE, ni que decir en el resto del mundo.

| etiquetas: morito juan , video , comedia , salud
2 1 0 K 25 ocio
2 comentarios
2 1 0 K 25 ocio
#1 dark87
Buenooooo. Esta noticia ni de broma sube a portada jajaja ¿Bromeando con moros? ¿Bromeando con cosas que están pasando de verdad? Qué va, aquí en Menéame no. Espérate que ya estoy llamando a un administrador para que te banée por facha de mierda jajajaja. Soy mejor que tú!!! MUAUJAJAJA
0 K 6
#2 dark87
Eso es lo que pensando ese grupo de usuarios.
0 K 6

menéame