Morgan Housel, analista económico, sobre el consumismo actual: “Piensas que quieres cosas bonitas, pero en realidad lo que quieres es respeto, admiración y atención”

A veces basta abrir una red social para notar la presión. No hace falta que nadie diga nada: una cocina recién reformada, un coche brillante, un viaje. No son solo imágenes: son recordatorios de lo que “deberíamos” tener. Y sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestro bienestar con el reflejo de los demás. Según Morgan Housel, autor de ‘El arte de gastar dinero’, el deseo de estatus es una forma de servidumbre moderna: nos endeudamos no por falta de dinero, sino de autoestima.

13 comentarios
Graffin #1 Graffin
Yo no quiero respeto de nadie, lo que quiero es no currar. Me da igual si me desprecian por ello.
6
yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
#1 Mis respetos.
2
vRom #5 vRom
#1 Tu deseo merece mi respeto.
0
#6 bacilo *
#1 yo quiero la reducción de la jornada laboral. No salió adelante por tres partidos de derechas. Recordadlo cuando vayáis a votar.
1
Graffin #7 Graffin
#6 No hay un solo día en el que no piense en ello.
0
#12 MADMax2
#6 fue un brindis al sol y lo sabían.
0
Bourée #8 Bourée
#1 Afíliate a Vox :troll:
0
Graffin #9 Graffin
#8 Una cosa es perder el respeto de los demás y otra perderse el respeto a si mismo. Eso es ir demasiado lejos
0
#11 MADMax2
#1 mientras que los demás no te tengamos que costear tu forma de vida, haz lo que quieras
0
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#1 y que te paguen la fiesta los ricos.
0
Pablosky #3 Pablosky *
Ese titular se deja fuera a los asociales y TEA.

Me contaron de uno que se compraba siempre el calcetín con la mejor relación calidad precio y luego los echaba todos al cajón sin mirar nada más. Todos iguales, pero de colores distintos. Cuando se los tenía que poner elegía dos al azar y cuando alguien le preguntaba por la diferencia a él se la sudaba. Había encontrado el método más rápido y eficiente, dejando fuera de la ecuación lo que pensaran de él.

No todo el mundo tiene las mismas motivaciones… lo del estatus y el respeto gracias a lo que compras a algunos nos suena muy ridículo.
0
Graffin #4 Graffin
#3 Sin juzgar a ese hombre, es más eficiente usarlos por colores, para lavarlos a la vez y controlar que se usan el mismo número de veces que el resto.
0
g3_g3 #10 g3_g3
Pues no trabajes. Nadie te obliga.
0

