edición general
17 meneos
18 clics
Moreno ve "normal" que muchos países estén reconociendo el estado palestino

Moreno ve "normal" que muchos países estén reconociendo el estado palestino

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha indicado que el pueblo palestino "tiene derecho a un estado".

| etiquetas: moreno bonilla , pp , sionismo , genocidio
14 3 0 K 172 actualidad
10 comentarios
14 3 0 K 172 actualidad
Comentarios destacados:    
shake-it #1 shake-it
Ayuso y su lacayo Fake-joó quedando en evidencia delante de sus propios compañeros de partido.
5 K 93
#7 Toponotomalasuerte
#1 que va hombre. Se la suda. Si hace falta donde dijo digo dice diego y se la pela. A ellos y a sus pusilánimes votantes. A los que solo les preocupa lo que hagan esos que no van a votar en la puta vida.
0 K 11
#2 omega7767
ya sabemos que Esperanza Aguirre fue la primera en destapar el genocidio :troll:
3 K 48
reivaj01 #3 reivaj01
#2 Eso hay que reconocérselo, si otros en el PP no opinan igual es porque han salido ranas.
1 K 23
#8 BurraPeideira_
Muy mal le tienen que ir las encuestas que manejan a nivel interno para envainársela y tragarse sus palabras.
2 K 30
IkkiFenix #9 IkkiFenix
#8 Como se nota que están recogiendo cable porque estaban quedando fatal. El PSOE es más listo en esto, aunque también es postureo.
0 K 10
karakol #5 karakol
Estamos a un relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor de ver a Ayuso con una kufiya pidiendo dos estados.

Son muy de cambiar opinión en esa asociación de delincuentes según vengan los vientos.  media
1 K 29
nightology_vuelve #10 nightology_vuelve
#5 hombre... sobre cambiar de opinión, el perro es especialista.
0 K 9
#6 Hoypuedeserungrandia
El asunto es que muchos del PP siguen a Aznar y su mandada Ayuso, por si las cosas se tuercen y Feijoo sale de la dirección del partido como salió Casado, siempre hay que cuidar el plato de lentejas, no vaya a ser que digas algo que a la baronesa de Quiron no le agrade y después te quite de en medio.
0 K 7

menéame