comentarios de esta noticia
17
meneos
18
clics
Moreno ve "normal" que muchos países estén reconociendo el estado palestino
En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha indicado que el pueblo palestino "tiene derecho a un estado".
|
etiquetas
:
moreno bonilla
,
pp
,
sionismo
,
genocidio
14
3
0
K
172
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
shake-it
Ayuso y su lacayo Fake-joó quedando en evidencia delante de sus propios compañeros de partido.
5
K
93
#7
Toponotomalasuerte
#1
que va hombre. Se la suda. Si hace falta donde dijo digo dice diego y se la pela. A ellos y a sus pusilánimes votantes. A los que solo les preocupa lo que hagan esos que no van a votar en la puta vida.
0
K
11
#2
omega7767
ya sabemos que Esperanza Aguirre fue la primera en destapar el genocidio
3
K
48
#3
reivaj01
#2
Eso hay que reconocérselo, si otros en el PP no opinan igual es porque han salido ranas.
1
K
23
#8
BurraPeideira_
Muy mal le tienen que ir las encuestas que manejan a nivel interno para envainársela y tragarse sus palabras.
2
K
30
#9
IkkiFenix
#8
Como se nota que están recogiendo cable porque estaban quedando fatal. El PSOE es más listo en esto, aunque también es postureo.
0
K
10
#5
karakol
Estamos a un relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor de ver a Ayuso con una kufiya pidiendo dos estados.
Son muy de cambiar opinión en esa asociación de delincuentes según vengan los vientos.
1
K
29
#10
nightology_vuelve
#5
hombre... sobre cambiar de opinión, el perro es especialista.
0
K
9
#4
Verdaderofalso
0
K
20
#6
Hoypuedeserungrandia
El asunto es que muchos del PP siguen a Aznar y su mandada Ayuso, por si las cosas se tuercen y Feijoo sale de la dirección del partido como salió Casado, siempre hay que cuidar el plato de lentejas, no vaya a ser que digas algo que a la baronesa de Quiron no le agrade y después te quite de en medio.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
