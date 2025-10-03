edición general
Moreno sostendrá a su consejera de salud: “Aguantaremos el chaparrón”

Moreno sostendrá a su consejera de salud: "Aguantaremos el chaparrón"

San Telmo reconoce un error de comunicación pero asegura que la consejera es una “gran gestora”. “No va a caer”. El presidente andaluz conoció el miércoles la situación, cuando pidió disculpas. Génova avala la gestión de la crisis.

mariKarmo
Que son los mismos que luego le piden a medio gobierno que dimita.

Sánchez debería responderle: ui no, mira, aguantaremos el chaparrón.
Andreham
Pedrito o la Yoli pegan una patada a una piedra en el monte, que sale disparada y daña una hoja de un matojo protegido - La derecha en corto: DIMISIÓN SEÑOR SANCHEZ SEÑORA DIAZ ESTÁN USTEDES DESTRUYENDO PATRIMONIO NATURAL DEL PAÍS LA IZQUIERDA TERRORISTA ATACA DE NUEVO LOS BIENES DE TODOS ASÍ GESTIONA EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

La consejera de Sanidad de Andalucía la caga (porque es RESPONSABLE, para eso cobra) y 2000 mujeres pueden tener un cáncer no identificado - La derecha en corto: Ay mi alma, no te enojes, un error lo tiene cualquiera, es una gran gestora, aguantamos el chaparrón y seguimos trabajando duro, hace si?
Thornton
Si ha aguantado Mazón con 224 muertes a sus espaladas ¿no va a aguantar una consejera con 2.000 diagnósticos de cáncer no concluyente? :troll:
Albarkas
No, Juanma. El chaparrón lo aguantan los demás.
Menuda pedregada les ha caído encima.
okeil
7291, aguantan el chaparron, 224 ahogados, aguantan el chaparron, 2000 cánceres sin diagnosticar, aguantan el chaparrón, y luego millones les vuelven a votar. Yo diría que es mejor una dictadura, por lo menos no se te queda la cara de imbécil cuando te dicen que es que lo has elegido tú ...
