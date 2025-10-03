Moreno sostendrá a su consejera de salud: “Aguantaremos el chaparrón”

San Telmo reconoce un error de comunicación pero asegura que la consejera es una “gran gestora”. “No va a caer”. El presidente andaluz conoció el miércoles la situación, cuando pidió disculpas. Génova avala la gestión de la crisis.
| etiquetas: moreno bonilla , pp , corrupción , sanidad , cáncer
Sánchez debería responderle: ui no, mira, aguantaremos el chaparrón.
La consejera de Sanidad de Andalucía la caga (porque es RESPONSABLE, para eso cobra) y 2000 mujeres pueden tener un cáncer no identificado - La derecha en corto: Ay mi alma, no te enojes, un error lo tiene cualquiera, es una gran gestora, aguantamos el chaparrón y seguimos trabajando duro, hace si?
Menuda pedregada les ha caído encima.