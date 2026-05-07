Moreno reduce la «prioridad nacional» de Vox a un «eslogan de campaña»: El PP «nunca incumplirá la ley»

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que él no contempla que en Andalucía se pueda dar un escenario similar al de comunidades como Extremadura y Aragón, donde Partido Popular han firmado pactos de gobierno con Vox, porque él está «en disposición de conseguir una mayoría suficiente» que evite que las decisiones se tomen por «un señor» en una sede en Madrid. Ha indicado además que la «prioridad nacional» que defiende Vox es un «eslogan de campaña» y garantiza que el PP «nunca in