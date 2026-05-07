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Moreno reduce la «prioridad nacional» de Vox a un «eslogan de campaña»: El PP «nunca incumplirá la ley»

Moreno reduce la «prioridad nacional» de Vox a un «eslogan de campaña»: El PP «nunca incumplirá la ley»

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que él no contempla que en Andalucía se pueda dar un escenario similar al de comunidades como Extremadura y Aragón, donde Partido Popular han firmado pactos de gobierno con Vox, porque él está «en disposición de conseguir una mayoría suficiente» que evite que las decisiones se tomen por «un señor» en una sede en Madrid. Ha indicado además que la «prioridad nacional» que defiende Vox es un «eslogan de campaña» y garantiza que el PP «nunca in

| etiquetas: moreno , el pp , nunca , incumplira , la ley
4 1 0 K 56 politica
9 comentarios
4 1 0 K 56 politica
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
El PP ya ha incumplido, incumple e incumplirá la ley en innumerables ocasiones. Que nos estás contando Juanma, pringao, que eres un pringao.
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calde #6 calde
#3 Pringao? Pero éste no es el que pasó de repartidor de pizzas a candidato a presidente en Andalucía???

Pringaos somos los que seguimos teniendo que cumplir el horario laboral...
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SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#6 Ahí le has dado.
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josde #1 josde
No es una noticia del Mundo Today. :troll:
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
El PP «nunca incumplirá la ley»

Hay que joderse. xD xD xD
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
¿Moreno está diciendo en campaña que lo que se dice en campaña después no hay que cumplirlo? :roll:
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
El agotamiento de las élites fue lo que llevó al fascismo. Pero esta segunda temporada viene cargadita...
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#7 luckyy
Buenoooo, mandamientos, todos; el primero el de no robarás!!!
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#9 NoMeVeas
Y si la incumple, que mas da, ningún juez les va a decir que incumplieron la ley. Están todos comprados. Que maravilla ser un psicópata del PP
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menéame