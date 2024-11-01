Moreno no descarta ya cesar a la consejera y otros cargos: "Veremos quién tiene esa responsabilidad"

El presidente andaluz dice que se enteró el lunes pasado de lo que había estado ocurriendo, y anuncia cambios en el protocolo. El presidente reconoció que el protocolo vigente se diseñó para evitar ansiedad en las pacientes: cuando un especialista tenía dudas sobre la existencia de un tumor, "lo dejaba en modo suspensión y no se le comunicaba a la mujer para no generarle incertidumbre, porque el 98 % de las pruebas que se hacen afortunadamente no dan positivo"