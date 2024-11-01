edición general
Moreno no descarta ya cesar a la consejera y otros cargos: "Veremos quién tiene esa responsabilidad"

El presidente andaluz dice que se enteró el lunes pasado de lo que había estado ocurriendo, y anuncia cambios en el protocolo. El presidente reconoció que el protocolo vigente se diseñó para evitar ansiedad en las pacientes: cuando un especialista tenía dudas sobre la existencia de un tumor, "lo dejaba en modo suspensión y no se le comunicaba a la mujer para no generarle incertidumbre, porque el 98 % de las pruebas que se hacen afortunadamente no dan positivo"

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
No las avisaban para no generar ansiedad es el nuevo "Si se iban a morir igual"
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
El informático o el coletas
#5 doppel
Son garrapatas
Alakrán_ #6 Alakrán_
Pero pedazo de hijo de puta! Estás sacrificando a un 2% de mujeres por el camino, ¿Eso no genera más incertidumbre? Puto desgraciado.
La incertidumbre se resuelve, con información, se ha visto una pequeña anomalía, la posibilidad de que sea algo preocupante es muy pequeña , y listo.
Con las carnes abiertas estoy.

"lo dejaba en modo suspensión y no se le comunicaba a la mujer para no generarle incertidumbre, porque el 98 % de las pruebas que se hacen afortunadamente no dan positivo"
#3 cajadecartonmojada *
No avisamos para no generar incertidumbre, lógica impecable la de este sujeto.
Será...
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Sánchez, por supuesto, por no haber enviado el ejército con 50 hidroaviones.
