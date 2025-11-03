·
10
meneos
8
clics
Moreno defiende su gestión a las puertas de otra manifestación sanitaria: "La privatización es un bulo"
El presidente insiste en que la Junta ha iniciado un proceso de reforma estructural del sistema sanitario andaluz tras los cribados
|
etiquetas
:
juanma
,
moreno
,
defensa
,
gestión
,
privatización
,
bulo
8
2
0
105
actualidad
7 comentarios
actualidad
#2
cenutrios_unidos
JA, JA, JA. De verdad creerme no tengo ningún interés en privatizar la sanidad...confi tíos
7
K
114
#4
tierramar
*
Relacionado:
www.meneame.net/story/junta-impone-recortes-personal-91-millones-grand
La Junta impone recortes en personal de 91 millones a los grandes hospitales públicos de Andalucía
3
K
62
#3
fareway
Otro al que están llevando "al límite" y acabará pillando la baja...
3
K
55
#1
luspagnolu
Un personaje tan cínico como Mazón.
1
K
31
#6
sotillo
#1
No ni na
0
K
10
#5
eaglesight1
elpais.com/sociedad/2025-11-03/la-junta-impone-a-los-grandes-hospitale
0
K
16
#7
Arzak_
Moreno go to:
www.meneame.net/story/660-000-personas-contratan-seguro-privado-andalu
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
