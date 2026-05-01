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Moreno Bonilla y la sanidad pública
Viñeta de humor gráfico de JRMora sobre el deterioro de la Sanidad Pública por la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.
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Moderdonia
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