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Moreno Bonilla y la sanidad pública

Moreno Bonilla y la sanidad pública

Viñeta de humor gráfico de JRMora sobre el deterioro de la Sanidad Pública por la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.

| etiquetas: moreno , bonilla , deterioró , sanidad , pública , jrmora , humor
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Moderdonia #1 Moderdonia
Si tu voto fue un arma cargada, entonces la bala te pertenece.
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