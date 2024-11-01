Moreno Bonilla se rebela a Génova y recuerda a Feijóo que él ya fue el primero en España en negociar con la ultraderecha en 2019

"Yo soy partidario de que las negociaciones se hagan en un nivel más cercano”, ha asegurado este jueves Moreno Bonilla en una entrevista en la Cadena Ser. De este modo, el presidente andaluz marca distancias con la nueva estrategia diseñada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para retomar las estancadas negociaciones en Extremadura y Aragón, donde el PP tendrá que firmar acuerdos con la extrema derecha para conformar sus gobiernos respectivos.