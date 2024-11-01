·
Moreno Bonilla y Feijóo en un momento crítico. Dimite la consejera de sanidad en Andalucía
Juanma Moreno Bonilla anuncia la dimisión de la consejera de Salud de Andalucía tras la polémica por los fallos en los cribados del cáncer
|
etiquetas
:
moreno
,
bonilla
,
dimisión
,
consejera
,
sanidad
,
cribado
,
cancer
5
1
2
K
35
politica
6 comentarios
#1
vicus.
*
Grandes gestores, o eso dicen los ilusos, por que es llegar al poder y trincar como si no hubiese un mañana y para más inri, trocear y vender la sanidad publica a sus amiguetes y que se vaya muriendo la gente, que hoy estoy aquí y mañana me cojo una puerta giratoria y me ponen de gerente.
3
K
58
#6
SeñorPresunciones
#1
Grandes horrores es lo que sucede cuando gestionan. Robar para los suyos y que las desgracias se las coma el currela.
Se están poniendo ciegos de robar en Valencia el dinero de la reconstrucción.
0
K
12
#3
MiguelDeUnamano
Ha debido dimitir porque la culpa es de Montero.
1
K
27
#5
pepel
#0
www.meneame.net/story/moreno-bonilla-mantiene-falso-medico-gabinete-pl
0
K
20
#2
Jodere
*
Dimite no, la hace dimitir Moreno a ver si así salva su culo.
Sanchez ayer le tenia que haber dicho a Feijóo,
Se fuerte Alberto
, se habría cagado por las patas abajo.
1
K
18
#4
Rogue
Momento crítico dice. A estos le suda el nabo de todo!
0
K
7
