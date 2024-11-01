Moreno se adhiere a la nueva postura del PP y ve "normal" que muchos países reconozcan el estado palestino

El pueblo palestino tiene "derecho a un estado". Estas son las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, esta mañana en Sevilla después de que países como Reino Unido, Francia, Portugal, Australia o Canadá hayan reconocido la existencia del Estado de Palestina, y después de que el Partido Popular haya cambiado su postura al respecto. En el día de ayer, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, declaró que les "parece muy bien lo que haga el Estado de Portugal, lo que haga Canadá", respecto a dicho