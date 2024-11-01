edición general
Moreno se adhiere a la nueva postura del PP y ve "normal" que muchos países reconozcan el estado palestino

El pueblo palestino tiene "derecho a un estado". Estas son las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, esta mañana en Sevilla después de que países como Reino Unido, Francia, Portugal, Australia o Canadá hayan reconocido la existencia del Estado de Palestina, y después de que el Partido Popular haya cambiado su postura al respecto. En el día de ayer, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, declaró que les "parece muy bien lo que haga el Estado de Portugal, lo que haga Canadá", respecto a dicho

6 comentarios
Mark_ #3 Mark_
En unos meses dirán que fueron los primeros en apoyar a Palestina y que fue Sánchez el que se negó en todo momento a colaborar. Llegaréis a escuchar de algún tertuliano/pseudoperiodista/mamporrero cosas como "¿Y porqué perrosanxe nunca apoyó al PP en su lucha contra el sionismo?".

Al tiempo.
7 K 56
Deviance #4 Deviance
#3 Eso está claro, siempre hacen la misma, y los retromonguers que los votan se lo comen con patatas, que desgracia tenemos con esta "GENTUZA" , ellos si que son gentuza.
2 K 28
fareway #1 fareway
Y ni colorao se pone....
0 K 20
Milmariposas #2 Milmariposas
Menudo mermao... xD
0 K 15
xyria #6 xyria
¡Qué asco dan, por favor!
0 K 10

