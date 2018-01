Monumentos para la reconciliación y el nacimiento del nuevo hombre socialista yugoslavo

Unas fotos virales de los Spomenik han hecho que estos monumentos sean lo más conocido de la ex Yugoslavia en todo el mundo. A los ojos actuales, parece que representan restos de una civilización alienígena extinguida. En realidad, los comunistas no quisieron rememorar las batallas contra los nazis y sus matanzas "personalizando", recurrieron a un estilo de arquitectura abstracta para evocar, pero no representar. Debía nacer el nuevo hombre yugoslavo, daba igual quién colaboró con el invasor. Ahora, están en ruinas y restaurarlos es polémico.