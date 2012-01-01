Montoro nombró jefa en la ONIF nada más volver a Hacienda a la esposa de un socio de su bufete  

Paula Vázquez, esposa del socio de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor, imputado en el caso, fue nombrada en 2012 inspectora jefa de la ONIF; tuvo el 50% de una sociedad instrumental que recibió 3 millones del despacho hasta que trascendió una investigación de Anticorrupción.Cristóbal Montoro nombró jefa en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) nada más regresar al Ministerio de Hacienda en 2012 a la esposa de uno de los principales socios de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro del PP y que está en el....