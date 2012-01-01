Montoro nombró jefa en la ONIF nada más volver a Hacienda a la esposa de un socio de su bufete  

Paula Vázquez, esposa del socio de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor, imputado en el caso, fue nombrada en 2012 inspectora jefa de la ONIF; tuvo el 50% de una sociedad instrumental que recibió 3 millones del despacho hasta que trascendió una investigación de Anticorrupción.Cristóbal Montoro nombró jefa en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) nada más regresar al Ministerio de Hacienda en 2012 a la esposa de uno de los principales socios de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro del PP y que está en el....
Lo mejor de todo es que hay gente que aplaude sus tropelías aunque ellos estén en la putísima mierda
Advertencia a votantes latinos: España no es como america, si quieren mantener los servicios sanitarios que reciben, informense qué hacen los partidos, antes de votarles. Aquí no existe el comunismo, del que tanto miedo les meten en algunos discursos. Si existen, partidos que lo privatizan todo, desmontando el estado de bienestar, haciendo negocios con nuestros impuestos