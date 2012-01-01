edición general
Montoro nombró jefa en la ONIF nada más volver a Hacienda a la esposa de un socio de su bufete

Montoro nombró jefa en la ONIF nada más volver a Hacienda a la esposa de un socio de su bufete  

Paula Vázquez, esposa del socio de Equipo Económico Manuel de Vicente-Tutor, imputado en el caso, fue nombrada en 2012 inspectora jefa de la ONIF; tuvo el 50% de una sociedad instrumental que recibió 3 millones del despacho hasta que trascendió una investigación de Anticorrupción.Cristóbal Montoro nombró jefa en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) nada más regresar al Ministerio de Hacienda en 2012 a la esposa de uno de los principales socios de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro del PP y que está en el....

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El 1 de marzo de 2012, Hacienda comunicaba el nombramiento de Paula Vázquez Vicente como nueva inspectora Jefa del Equipo Central de Información de la ONIF. Esta unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga los casos más importantes de fraude en España.
6
Deviance #2 Deviance
Madre del cordero, cuando uno creía que no se podía llegar más lejos en corrupción, llega el PP y te sorprende....... Esto es la hostia en verso ya.
3
manc0ntr0 #3 manc0ntr0
Nada nuevo en relación a la mayor organización delictiva que ha visto este país.
Lo mejor de todo es que hay gente que aplaude sus tropelías aunque ellos estén en la putísima mierda
1
#6 tierramar *
Los partidos corruptos de España conciben conciben el gobernar como atracar los impuestos de los contribuyentes; lo del servicio al pueblo, ni lo conciben, lo llaman populismo. Lo que ellos hacen es robar con resultados de muertes: como en los incendios, las residencias, las listas de espera, la falta de recursos sanitarios.
Advertencia a votantes latinos: España no es como america, si quieren mantener los servicios sanitarios que reciben, informense qué hacen los partidos, antes de votarles. Aquí no existe el comunismo, del que tanto miedo les meten en algunos discursos. Si existen, partidos que lo privatizan todo, desmontando el estado de bienestar, haciendo negocios con nuestros impuestos
0
Dene #8 Dene
Pero por Diosssss... y el super juez Peinado lo sabe?????
0
#7 Marisadoro
El cascabel al gato.
0
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Estas cosas solo afectan a partidos de izquierdas o al PSOE, por favor circulen.
0
Olepoint #4 Olepoint
¿ Algún votante del PP por aquí que me explique la diferencia entre las mafias y el PP ?
0

