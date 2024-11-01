·
17
meneos
26
clics
Montero otorga un contrato a Quirón en plena guerra de Mónica García contra las empresas sanitarias privadas
Se formalizó el 10 de febrero,
el mismo día que el Ejecutivo dio luz verde al Anteproyecto de Ley para limitar la colaboración público-privada en sanidad
...
|
etiquetas
:
montero
,
psoe
14
3
0
K
171
actualidad
19 comentarios
14
3
0
K
171
actualidad
#1
YSiguesLeyendo
*
a Marichús la conocen muy bien en Andalucía, fue precisamente la que inició el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza, empezando desde su puesto de gerente o directora del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pasando a consejera de sanidad y luego una larga temporada en Hacienda en el Gobierno andaluz. parece que no pierde las "buenas" costumbres. sigue haciendo méritos para ser la próxima presidenta de Andalucía, jejé
5
K
51
#4
Ludovicio
*
Y por esto, amigos, no hay que fiarse del PSOE.
Si se prohibiese completamente la gestión privada de servicios públicos, PSOE, PP y Vox se disuelven.
2
K
33
#7
YSiguesLeyendo
*
el contrato es para controles y análisis médicos en vigilancia aduanera (traducción: para hacer creer que controlan que el personal o aspirante a personal de aduanas no se meten o consumen parte de las pastillitas y demás drogas que dicen requisar y evitar que entren en Españita; pues eso lo va a vigilar Quirón que es quien hará las pruebas y facilitará los resultados a la Marichús, jajá)
2
K
33
#10
YSiguesLeyendo
al Prescolar siempre se le pasan estas exclusivazas, qué lástima, no?
2
K
33
#3
CharlesBrowson
Son toditos, y hasta que no sea una prioridad-emergencia nacional y se entre a purgar cual Stalin con dolor de huevos...seguirán así todos
2
K
31
#17
lonnegan
Ya no está Spiriman para pararle los pies a esta individua
1
K
23
#2
dclunedo
¿Ya podemos llamar a Montero facha y asesina como Ayuso entonces?{troll}
1
K
20
#6
poxemita
#2
le falta (que sepamos) calzarse a un comisionista, pero sí, deberíamos.
1
K
26
#8
mente_en_desarrollo
#2
Facha estaría cogido por los pelos, ya que lo de las privatizaciones es más de liberales que de nostálgicos. Pero si vamos a grandes pinceladas y consideramos que solo hay "progres" y "fachas", pues podemos aceptar barco ya que privatizar no es algo "progre".
Asesina, cuando de una orden que provoque muerte de gente, como ha hecho Ayuso. Por ahora, eso no parece haberlo hecho.
0
K
12
#15
Ludovicio
#13
Yo echo pestes del PSOE aquí todos los días pero, claro, yo no les voto
En cualquier caso diría que tienes que prestar más atención
0
K
12
#18
Cometeunzullo
Hija de puta
0
K
11
#5
Jaime131
Esto habrá que negativizarlo, ¿no?
0
K
10
#9
Ludovicio
#5
¿Y eso por qué?
0
K
12
#11
Jaime131
#9
Es del Gobierno, y el gobierno lo hace todo bien. Esto debe ser un bulo, o las cloacas o...
1
K
23
#12
Ludovicio
#11
¿Sabes cuál es la diferencia real entre PP y PSOE?
Que los del PSOE tienen que hacer alguna cosa bien, de vez en cuando, porque sus votantes si los critican.
0
K
12
#13
Jaime131
#12
Sí, claro, no dejo de verlo en menéame.
0
K
10
#14
amusgada
*
#9
o la fuente es Vozpópuli y merecería la pena pasarle un fact-checking revisando licitaciones viendo como les gusta el inventing en esa "redacción". Aunque de Marichús me lo creo.
Ahora espero, sentadita, a esa misma redacción criticar la ley 15/97 que permitió toda esta externalización...
1
K
20
#16
Ludovicio
*
#14
Es muy gracioso ver a los de derechas quejarse de que el PSOE no arregla los problemas que ellos han causado y usarlo como excusa para volver a votar a los que los han causado.
Es gracioso y no. Que luego nos empeoran la vida a todos.
Y, eh, que la crítica de que no los arreglen es perfectamente válida.
2
K
33
#19
Leon_Bocanegra
*
Esto es una puta mierda de película que se ha inventado vox pópuli para enmierdar contra el gobierno y que parezca que la Montero le está haciendo la puñeta a Mónica García. Solo hay que leer la noticia para darse cuenta.
#14
0
K
11
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
