Montero liderará la comisión que coordinará el plan contra la corrupción que impulsó el Gobierno tras el 'caso Cerdán'

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de una comisión interministerial, que estará liderada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para impulsar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción que puso en marcha el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el estallido del caso que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La comisión interministerial será presidida por Montero y llevará a cabo el impulso y la coordinación de estas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en su c