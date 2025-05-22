edición general
Montaje de Sistemas de Archivos Remotos con SSHFS y NFS: Guía Completa

Este artículo de LinuxMind explora en detalle las técnicas para montar sistemas de archivos remotos utilizando SSHFS y NFS. Se analizan los requisitos previos, pasos de configuración y comparativas de rendimiento entre ambos métodos. SSHFS permite un acceso seguro a directorios remotos a través de SSH, ideal para configuraciones sencillas, mientras que NFS ofrece altas prestaciones para ambientes más estables y de alto tráfico. También se abordan consideraciones de seguridad y buenas prácticas para maximizar la eficiencia y proteger los datos e

