El Mont Ventoux, plato fuerte del Tour femenino 2026

El recorrido del Tour de Francia femenino 2026 se perfila como una nueva cita con los grandes puertos galos. Entre el 1 y el 9 de agosto, las ciclistas recorrerán 1.175 kilómetros. La salida de la ronda francesa tendrá lugar en Suiza y el final en Niza. Las primeras etapas se disputarán entre Lausana, Aigle y Ginebra, seguidas de una contrarreloj de 21 kilómetros en Dijon y una etapa reina con final en el Mont Ventoux, donde podría decidirse el maillot amarillo de la “Grande Boucle”.

