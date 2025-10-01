edición general
El monólogo de Marc Giró que ironiza con usar el Falcon de Pedro Sánchez: “¡Me encanta ser socialista!”

"¿Me puede usted poner el Falcon?“, pedía. “Pues no puedo porque lo acaba de solicitar Silvia Intxaurrono, que se iba al gimnasio!“ recibió como respuesta, al otro lado de la línea.

xyria
¡Me encanta ver a los derecharras hiperventilando con Marc Giró!
Olepoint
Otro, ser social demócrata no significa ser pobre.

Ser social demócrata es querer que el tejido social sea equitativo, que la riqueza que produce un país gracias a su tejido social no se vaya a unas pocas manos, sobre todo especuladores.

No hay que ser pobre, al contrario , lo países con mejor social democracia, lo nórdicos, tienen una "pirámide" de la riqueza que no es ni una pirámide, porque casi no hay pobres, pero tampoco hay ricos, la riqueza está bien repartida, eso es ser social demócrata.
Gadfly
entonces el pavo este es gracioso o no? en que quedamos?
