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Un mono viral, su peluche y un experimento de hace 70 años: lo que Punch nos enseña sobre la teoría del apego

El apego de Punch a su compañero inanimado no vale solo para contextualizar un vídeo emocionante. También pone sobre la mesa las teorías de Harlow.

| etiquetas: biología , psicología , monos , humanos
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1 comentarios
3 0 0 K 31 ciencia
Malinke #1 Malinke
Creo que ya pasó del peluche y que todos sabemos que si no hay nada a lo que aferrarse, nos agarramos, si hace falta, a un clavo ardiendo, osea que a un peluche ni te cuento.
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menéame