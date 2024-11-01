Una moneda propia para Cantabria: la efímera experiencia de 1937

Interrumpida por la Guerra Civil la emisión de los nuevos billetes republicanos que se imprimían en Inglaterra, el Gobierno puso de nuevo en circulación los antiguos de la etapa de Alfonso XIII, mientras empezó a estampar en la nueva fábrica de Valencia monedas de 50 céntimos, una y dos pesetas. El aislamiento de la franja norte del resto del territorio republicano complicó la circulación de efectivo durante la Guerra Civil y esa escasez de dinero de curso legal llevó a una emisión de billetes y monedas alternativas para facilitar el comercio