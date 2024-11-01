edición general
1 meneos
24 clics

Moncloa se plantea pagar a los Escribano con edificios del Estado para comprar la empresa familiar

Moncloa quiere a toda costa que se desbloquee la operación Indra-Escribano. El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera primordial que EM&E, empresa familiar de Defensa de los hermanos Ángel y Javier, acabe perteneciendo a Indra. Para ello, está intentando convencer a todos los implicados por activa y por pasiva, con figuras de relevancia y mediante diversas fórmulas para persuadir a los Escribano. Tres escenarios El primero de ellos es que el brazo inversor pague una cantidad redonda por el 51 % de la empresa de los Escribano. Según cálculos de la

| etiquetas: escribano , sepi , indra
1 0 0 K 10 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 10 actualidad
#1 Martillo_de_Herejes
Pero que parezca un accidente... No como hace Putin. :troll:
1 K 17

menéame