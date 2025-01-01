edición general
21 meneos
19 clics
Moncloa denuncia que el PP repite con los incendios la estrategia de la DANA: "Buscan un culpable que no sean ellos"

Moncloa denuncia que el PP repite con los incendios la estrategia de la DANA: "Buscan un culpable que no sean ellos"

El dirigente popular Elías Bendodo llama "pirómana" a la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. "Han cruzado una línea", se defienden en el Gobierno de Sánchez. Para los socialistas, el PP de Feijóo se dedica a "buscar un culpable" con el objetivo de desviar la atención de su gestión a nivel autonómico. La situación climatológica ha dado este jueves un pequeño respiro a los servicios de extinción de incendios que sufre una parte importante del país. Pero el choque político no ha hecho otra cosa que crecer.

| etiquetas: moncloa , el pp repite , incendios igual a dana , culpables ellos nunca
18 3 1 K 149 politica
10 comentarios
18 3 1 K 149 politica
Aguarrás #4 Aguarrás
¿Alguien esperaba otra cosa?.
Todo lo que no sea trincar, que lo hagan otros.
Ellos no son responsables de nada malo. ¡La culpa es de los rojos y del coletas!. :shit:
3 K 54
OCLuis #9 OCLuis *
¿Pero alguien se imagina de verdad a estos cafres organizando una crisis nacional? :palm: :palm: :palm:

Siempre pasa igual: se han ahorrado el dinero de la previsión, con la subcontratación se han ahorrado y llevado otro tanto y con la lucha de empresas por entrar, trabajar y cobrar y las otras con esperar, no trabajar y no pagar estamos jodidos.

Yo no les daba ni un pito de caña para que se hicieran responsables de él.
2 K 35
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo no da tregua en su confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez y durante esta jornada han dado un paso más.
1 K 33
Antipalancas21 #7 Antipalancas21 *
Nunca han tenido la culpa de nada, aunque los hayan pillado robando , engañando o mintiendo, así es el PP desde su fundación como AP, son la mayor fabrica de bulos, chorizos y mentiras de España.
1 K 29
wildseven23 #2 wildseven23
Deberían estar acostumbrados, es su modus operandi.
0 K 15
sotillo #10 sotillo
No tendríamos tantas si el pp dejara de gobernar en las comunidades y ayuntamientos, que ya parece que las crean ellos para meterse con Sánchez
0 K 11
talkesi #5 talkesi
Ahora llega Vox y las elimina (q eso prometía en su día) y problema resuelto
0 K 10
#8 luckyy
con todo lo que se habla de luchar contra la fakes news y bulos, me sorprende que no te bloqueen tú registro que no deja de vomitar majaderias porqueo tuyo no son opiniones, es intoxicación
0 K 8
alcama #3 alcama
Es mala señal que el PSOE se acostumbre a hacer oposición a base de tragedias
5 K -13
#6 rubencho
#3 bueno, creo que más que de tragedias, de dejadez de funciones. De la DANA podrían haber hecho más hasta que inexplicablemente se ha aguantado a Mazón y se ha echado basura fuera.

Aún y todo, el pp ha usado el terrorismo hasta que ha dado el carrete.
0 K 6

menéame