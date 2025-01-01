Moncloa denuncia que el PP repite con los incendios la estrategia de la DANA: "Buscan un culpable que no sean ellos"

El dirigente popular Elías Bendodo llama "pirómana" a la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. "Han cruzado una línea", se defienden en el Gobierno de Sánchez. Para los socialistas, el PP de Feijóo se dedica a "buscar un culpable" con el objetivo de desviar la atención de su gestión a nivel autonómico. La situación climatológica ha dado este jueves un pequeño respiro a los servicios de extinción de incendios que sufre una parte importante del país. Pero el choque político no ha hecho otra cosa que crecer.