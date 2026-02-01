Las momias de 7.000 años del desierto del Sáhara pertenecen a un linaje humano desconocido

Un nuevo estudio ha revelado que dos momias de 7.000 años de antigüedad halladas en el desierto del Sáhara pertenecen a una rama desconocida hasta ahora del árbol genealógico humano. El equipo, dirigido por la arqueogenetista Nada Salem, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, analizó el ADN de dos momias de pastoras neolíticas de 7.000 años de antigüedad halladas en el abrigo rocoso de Takarkori y conservadas de forma natural. Aunque la conservación del material genético es muy difícil en el Sáhara debido a la aridez del clima ...
Las dos momias (ambas mujeres de unos 40 años que vivieron alrededor del 5,000 a.C.) pertenecen a lo que los científicos llaman una "población fantasma" (ghost population).
Su linaje genético se separó de las poblaciones subsaharianas hace unos 50,000 años —coincidiendo con la expansión de los humanos modernos fuera de África— pero permanecieron aislados en el norte del continente,
Comparten ancestros con los cazadores-recolectores de Taforalt (Marruecos), de hace 15,000 años, asociados con la cultura Iberomaurusiana.
Contrario a lo que se pensaba, el Sáhara Verde no funcionó como corredor genético entre el norte y el sur de África: la mezcla entre estas regiones fue muy limitada.
Los individuos de Taforalt tienen aproximadamente la mitad de ADN neandertal que los humanos modernos no africanos.
Los de Takarkori tienen 10 veces menos que los de Taforalt, aunque siguen teniendo más que otras poblaciones subsaharianas de la época.
El análisis de homocigosis muestra una población efectiva de unos 1,000 individuos, sin evidencia de endogamia (críanza entre parientes cercanos). Esto sugiere una población moderadamente grande con cierto grado de movilidad.
Una de las conclusiones más importantes del estudio es que el pastoreo y la agricultura se extendieron mediante difusión cultural, no por migraciones masivas de población.
Los antepasados de los Takarkori eran cazadores-recolectores que vivían antes de la domesticación de animales. Desarrollaron avanzadas técnicas de alfarería, cestería, y fabricación de herramientas de madera y hueso. La adopción de la ganadería fue un proceso de transmisión cultural hacia poblaciones locales aisladas, no un reemplazo poblacional desde el Levante.