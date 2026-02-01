Las momias de 7.000 años del desierto del Sáhara pertenecen a un linaje humano desconocido

Un nuevo estudio ha revelado que dos momias de 7.000 años de antigüedad halladas en el desierto del Sáhara pertenecen a una rama desconocida hasta ahora del árbol genealógico humano. El equipo, dirigido por la arqueogenetista Nada Salem, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, analizó el ADN de dos momias de pastoras neolíticas de 7.000 años de antigüedad halladas en el abrigo rocoso de Takarkori y conservadas de forma natural. Aunque la conservación del material genético es muy difícil en el Sáhara debido a la aridez del clima ...