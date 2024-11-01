edición general
'La momia 4' en marcha con Brendan Fraser y Rachel Weisz juntos de nuevo

'La momia' regresa para una cuarta entrega y, para alegría de los fans, Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a protagonizar la nueva película de la icónica franquicia, marcando el reencuentro de la dupla que conquistó al público. La cuarta película llegará bajo la dirección del dúo Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, responsables de 'Noche de bodas' y del relanzamiento de 'Scream'. Universal, mantiene el secretismo, sin embargo, fuentes cercanas a la producción aseguran que el proyecto buscará recuperar el espíritu de aventura y diversión.

