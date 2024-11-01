edición general
7 meneos
83 clics
El momento en que una película en blanco y negro se volvió de color por un cuadro de Max Ernst

El momento en que una película en blanco y negro se volvió de color por un cuadro de Max Ernst

Doce artistas reconocidos compitieron en los años cuarenta para colocar su obra en una película. La cinta en cuestión era Los asuntos privados de Bel Ami, dirigida por Albert Lewin. Se estrenó en 1947 y estaba basada en una novela de Guy de Maupassant titulada simplemente Bel Ami y publicada en 1885. La película es blanco y negro, pero el cuadro era un festival de color, dentro y fuera de la pantalla. Entre los competidores estaban Dalí, Max Ernst, Leonora Carrington, Ivan Le Lorraine Albright, Paul Delvaux o Dorothea Tanning.

| etiquetas: arte , max ernst , película
5 2 0 K 142 Historia
sin comentarios
5 2 0 K 142 Historia

menéame