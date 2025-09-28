edición general
7 meneos
25 clics
Moldavia, el eslabón más débil frente a Rusia, ante la encrucijada de acercarse a Bruselas o a Moscú

Moldavia, el eslabón más débil frente a Rusia, ante la encrucijada de acercarse a Bruselas o a Moscú

La antigua república soviética, de 2,4 millones de habitantes, elige este domingo si da la mayoría al bloque cercano al Kremlin, que corteja a los descontentos con la inflación y la lentitud de las reformas

| etiquetas: moldavia , rusia , unión europea , propaganda , ucrania
6 1 2 K 63 actualidad
11 comentarios
6 1 2 K 63 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 candonga1
Si llegan a votar mal, se repiten las elecciones.

El mundo libre y sus cositas basadas en reglas.
5 K 85
#5 yarkyark
#2 "Si llegan a votar mal, se repiten las elecciones."

O les invaden los rusos.

Los antioccidente y sus cositas basadas en justificar lo suyo y criticar lo de los demas.
4 K 52
Veelicus #1 Veelicus
la presidenta no descarta anular elecciones si gana la oposicion:
elentrevero.com/caricatura-de-la-democracia-presidenta-moldava-no-desc
Es para mear y no echar gota
3 K 64
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Con un buen trozo de país ocupado por Rusia y un vecino invadido, estoy segura que la mayoría de moldavos están deseando depender de Putler
Pero por si acaso ya se ha ocupado de indicarles el camino:
es.euronews.com/2025/09/28/se-abren-las-urnas-en-moldavia-en-unas-tens
3 K 37
#3 manuelnw
Ya harán algo si votan mal.
1 K 32
azathothruna #6 azathothruna
Que elija China o India.
no es europeo asi que no molestaria a los rusos tanto
Y los europeos verian que rusia no es el problema, son ellos
1 K 29
cocolisto #8 cocolisto
Lo hicieron una vez y lo volverán a hacer. Ya dio el pucherazo la UE en Hungría y ahora a por Moldavia.
1 K 23
luiggi #9 luiggi
#8 Más bien Rusia está metiendo su mano en todas las elecciones europeas que puede. Y la UE va lenta como un elefante en poner medidas drásticas contra estas intervenciones.
1 K -2
#11 pozz *
#9 Hace unos dias, una convencion para ultras occidentales auspiciada por el Kremlin en Moscu...
www.meneame.net/story/politicos-rusos-sacerdotes-ortodoxos-dan-bienven
Y estos rusoplanistas sigiuen dando palmas con las orejes por ese estercolero de Rusia.

Hace unos dias, a un tal rojo_separatista, dejo bien claro en varios comentarios que le escoció mucho la derrota de los nazis rusoplanistas en Rumania...
0 K 6
#7 BurraPeideira_
#0 Muro de pago
0 K 12
#10 pozz *
Hay que ser un jodido mediocre y estupido como para querer acercarse a ese estercolero de Moscu. :palm:
Rusia es un cancer reopleto de miseria y pobreza, de largo mas pobre que cualquier pais de la UE, con unos salarios y nivel de vida por debajo de paises como Marruecos oArgentina. Moscu, la supeusta ciudad mas rica de Rusia, es mas tiene peores salarios que cualquier ciudad española...

Por cierto, los manifestantes "prorrusos" en Moldavia, que de moldavos no tienen nada.
x.com/intermarium24/status/1630589922070478850
Los muy hijos de puta, admiten sin tapujos que son rusos, les da absolutamente igual todo.. lo realmente alucinante, es la de subnormales en occidente que compran el relato de propaganda del Kremlin.
0 K 6

menéame