La antigua república soviética, de 2,4 millones de habitantes, elige este domingo si da la mayoría al bloque cercano al Kremlin, que corteja a los descontentos con la inflación y la lentitud de las reformas
| etiquetas: moldavia , rusia , unión europea , propaganda , ucrania
El mundo libre y sus cositas basadas en reglas.
O les invaden los rusos.
Los antioccidente y sus cositas basadas en justificar lo suyo y criticar lo de los demas.
elentrevero.com/caricatura-de-la-democracia-presidenta-moldava-no-desc
Es para mear y no echar gota
Pero por si acaso ya se ha ocupado de indicarles el camino:
es.euronews.com/2025/09/28/se-abren-las-urnas-en-moldavia-en-unas-tens
no es europeo asi que no molestaria a los rusos tanto
Y los europeos verian que rusia no es el problema, son ellos
www.meneame.net/story/politicos-rusos-sacerdotes-ortodoxos-dan-bienven
Y estos rusoplanistas sigiuen dando palmas con las orejes por ese estercolero de Rusia.
Hace unos dias, a un tal rojo_separatista, dejo bien claro en varios comentarios que le escoció mucho la derrota de los nazis rusoplanistas en Rumania...
Rusia es un cancer reopleto de miseria y pobreza, de largo mas pobre que cualquier pais de la UE, con unos salarios y nivel de vida por debajo de paises como Marruecos oArgentina. Moscu, la supeusta ciudad mas rica de Rusia, es mas tiene peores salarios que cualquier ciudad española...
Por cierto, los manifestantes "prorrusos" en Moldavia, que de moldavos no tienen nada.
x.com/intermarium24/status/1630589922070478850
Los muy hijos de puta, admiten sin tapujos que son rusos, les da absolutamente igual todo.. lo realmente alucinante, es la de subnormales en occidente que compran el relato de propaganda del Kremlin.