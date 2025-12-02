Moldavia criminaliza la violencia digital y sus múltiples formas como el acecho en línea

El nuevo marco normativo define violencia digital como “cualquier acto de hostigamiento, intimidación, acecho o amenazas realizadas mediante tecnologías de la información o la comunicación”. Los comportamientos penalizados incluyen no solo el seguimiento obsesivo o la vigilancia, sino también otras formas de abuso. Más allá del cyberstalking clásico —es decir, la vigilancia continuada o el acoso mediante llamadas, mensajes, redes sociales o herramientas digitales—, se reconocen otras formas de violencia digital que amplían el abanico...