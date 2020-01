¿Por qué si mojas los testículos en salsa de soja puedes sentir el sabor en la boca?  

Los investigadores del Monell Chemical Senses Center de Filadelfia (Estados Unidos) publicaron sus hallazgos en la revista Proceedings Of The National Academy of Sciences cuando, de forma accidental, descubrieron que las pupilas gustativas no sólo estaban en la boca. ¿Lo hicieron metiendo sus huevos en salsa de soja? No, fue a través de ratones machos que se vuelven infértiles cuando se les quita las proteínas GNAT3 y TAS1R3 o se les da alguna sustancia que impida su funcionamiento.