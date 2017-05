Moix se reunirá con el fiscal general para decidir si sigue al frente de Anticorrupción

El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, se reunirá "esta noche o mañana" con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para decidir si sigue en el cargo después de que se sepa que es dueño del 25% de una empresa offshore en Panamá, tras asegurar que no tienen "ningún apego" ni "interés" en mantener el cargo. "No tengo ningún interés en mantenerlo si se considera que no soy el más idóneo", ha avanzado en Onda Cero, antes de añadir que estaría dispuesto a dejar su puesto si esto ayudara a la institución. Ayer dijo lo contrario.