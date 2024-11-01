edición general
Moeve, Enagás, Iberdrola...estos son los seis proyectos energéticos innovadores españoles que ha premiado la Unión Europea

La Comisión Europea financia con 2.900 millones de euros para 61 proyectos tecnológicos punteros de cero emisiones netas. -LUXIA (Producción a gran escala de metanol y amoníaco renovables) -COnet2 Sea: (Transporte marítimo pionero de CO₂ para la captura y almacenamiento de carbono en el Mediterráneo) -OTO (Proceso de calcinación disruptivo para la fabricación de placas de yeso) -GREEN HEAT ASTURIAS (Calor verde para la descarbonización de la industria en Asturias) - INSPIRE de PV (Reciclaje de módulos fotovoltaicos de alto valor) -VB1F: Primera

A moeve le queda algo de española? Porque era mitad fondo saudí mitad americana si no recuerdo mal. DEP Cepsa
