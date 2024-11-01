Modernidad caníbal: Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade (1928) [Eng]

La principal consecuencia de esta excursión fue un manifiesto que resultaría explosivo para el arte moderno en Brasil y más allá. Toda declaración de intenciones artística debe comenzar con audacia, y este, el "Manifiesto Antropófago" o "Manifiesto Caníbal" —que apareció ilustrado por Tarsila do Amaral en la revista del grupo artístico, Revista da Antropofagia , en 1928— no decepcionó: "Solo el canibalismo nos une. Socialmente. Económicamente. Filosóficamente".
