·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15227
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
6401
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
7418
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
6376
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
4572
clics
PP y Vox en la Diputación de Toledo gastan 15.000 euros en un logo plagiado y gratuito en internet
más votadas
686
Una huelga general en Italia en solidaridad con Gaza bloquea puertos, transportes y colegios
682
La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal
803
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
547
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz deja en libertad a otro narco por error
491
Dua Lipa despide a su mánager por su postura pro-Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
5
clics
Un modelo de IA permite predecir las enfermedades que tendrás en 20 años
Esta tecnología serviría para cambiar estilos de vida a tiempo o diseñar políticas sanitarias, pero los expertos advierten de su posible uso incorrecto por parte de aseguradoras o bancos
|
etiquetas
:
salud
,
tecnologia
,
ia
,
predicciones
1
0
0
K
7
tecnología
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
7
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente