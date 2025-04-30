·
Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
Replica en la Asamblea la iniciativa llevada a otros parlamentos y que fue rechazada esta semana en Castilla-La Mancha por exceder las competencias autonómicas.
vox
vestimenta
musulmanes
murcia
antelo
politica
35 comentarios
#4
Connect
Hoy piden no vestimenta islàmica y mañana siguen con la peineta maña o una boina vasca. Cuidado con estos malandrines que no acabarán hasta que nos hagan ir en pelotas!
#5
Hollywoodlandia
#4
y de lo que dicen, sin lo que tu añades que tiene de malo? Por que es malo en un estado laico que se quiten las vestimentas religiosas? Si lo hicieran con las monjas, lo criticarias?
#12
Connect
#5
A mi no me gusta ver vestimenta árabe. Pero entiendo que cada uno es libre de ir como quiera. Como si quiere ir vestido de heavy, de dominicano o transexualizado.
Una cosa es lo que nos guste y otra lo que debe ser. Además que las próximas generaciones no van a ir vestidos de árabes. Irán a lo occidental, porque es lo que más gusta. Igual que aquellas primeras inmigrantes andaluzas iban con pañuelo en la cabeza y hasta seguían el ritual de vestir de negro si se le había muerto un familiar…
#1
NPCMeneaMePersigue
Con esto se recuerda que Vox quiere expulsar a 8 millones de inmigrantes en redes sociales
De esta manera los especuladores ven esto como un peligro para la demanda que va a espantar a inmigrantes y los especuladores se van
Por otra parte los inmigrantes que lo vean se espantan y obliga a los empresarios a subir salarios
Gracias por asistir a otra clase antológica de como arreglamos esto
#26
Top_Banana
COZ y su polémica racista del día.
#23
Gry
*
#15
Hay ayuntamientos que prohíben ir sin camiseta por la calle, por las mismas pueden obligar a llevar pantalones o a cubrirse la cabeza.
#8
Gry
El código de vestimenta es competencia municipal. No pueden prohibir la vestimenta islámica como tal pero si obligar a todos a ir con traje y corbata.
#15
mstk
*
#8
La vestimenta de cada uno es libertad de expresión, un derecho fundamental recogido en el articulo 20 de la constitución española.
#20
makinavaja
#15
A los de VOX lo que ponga la constitución se la suda...
#28
makinavaja
*
Igual habría que hacer algo con los partidos anticonstitucionalistas como VOX que van sembrando doctrinas opuestas a la constitución...
#27
MoñecoTeDrapo
*
#11
no, creo que no lo entiendes, puede marcar códigos de vestimenta pero no determina ninguna vestimenta específica que pueda identificarse como "vestimenta islámica"
#34
Forni
#30
El compañero menciona el chino para las relaciones comerciales o diplomáticos. Voy a ser claro contigo: no son pocos los negocios regentados por chinos locales en los que me he encontrado a los comerciales, en su mayoría no españoles ni chinos hablando en chino con el encargado de la tienda, con su correspondiente móvil con traductor a mano, no son genios tampoco, pero en la pronunciación se nota la formación. Si piensas en relaciones comerciales con china, necesitas chino sí o sí si quieres hacer algo realmente serio. Ahora pon a China en el mapa actual, ¿de verdad crees que el español es más importante que el chino hoy día?
www.elmundo.es/andalucia/2025/04/30/68123ea721efa09a028b45b7.html
#24
Forni
#22
A que ideología te refieres exactamente para que introducir un idioma en el colegio no encaje? Qué es eso de "todo" para el islam exactamente? Qué elemento islámico han metido en la estructura del estado que no me haya enterado? Están sacrificando corderos en la cafetería del congreso?
#2
MoñecoTeDrapo
*
No hay "vestimentas islámicas" como tales, sino vestiduras tradicionales de cada país o región
#7
Hollywoodlandia
#2
claro..... La cultura Islamica ha desintegrado eso que dices, Países como Afganistán tenían ropa tradicional que ahora es sustituada por el burka, dime Afganistán, dime Marruecos, dime Siria, dime lo que se a, al final todo es una ropa como seña la el coran y punto
#10
MoñecoTeDrapo
*
#7
¿La ropa la marca el Corán desde hace 14 siglos? Creo que estás confundido.
#11
Hollywoodlandia
#10
vale, ya lo entiendo. Estoy equivocado por que el islam no ha impuesto ninguna norma, los pides lo han hecho, la ropa Islamica es antigua, solo es parecida entre países gracias por hacer entender
#13
Klamp
#11
eres consciente que nadie es capaz de entender eso?
#19
mcfgdbbn3
#10
: Sí, obliga a las mujeres a tapar su cuerpo.
Y aquí podemos incluir algunas interpretaciones del cristianismo que incurren en el mismo
#machismo
.
#25
MoñecoTeDrapo
#19
según algunas interpretaciones, sí, pero no impone una determinada "vestimenta islámica", que es lo que digo.
#29
Dr.Who
*
#7
no conoces Marruecos, verdad?
De oriente medio, Líbano, Jordania, Iraq o Siria ya ni hablamos.
Pero joder, Marruecos está al lado, no sé... podrias, yo que sé, interesarte por algo antes de pontificar cuñadeces.
#35
HeilHynkel
*
#7
Curiosa falsedad ¿es intencionada o es por simple ignorancia?
Vaya, si es otro astroturfer de extrema derecha .. al pozo de la mierda, con el resto.
#18
Forni
*
#9
La segunda lengua más importante del mundo es el Chino, para empezar, y ya me dirás entonces para qué cojones estudié francés 6 años. Entiendo tela, pero no lo he hablado nunca.
La razón no es el Islam, la razón es una creciente población árabe que lo pide. Sin más. Pedir no es imponer.
Edito: no pretendo que estés de acuerdo conmigo en si se puede o no aprender árabe en un colegio, pero no veo el motivo de que te veas atacado por personas de una cultura distinta a la tuya.
#22
Hollywoodlandia
#18
cuando tu existencia se basa en satisfacer peticiones que nada tienen que ver con tu ideología, pues si, se llama imponer.
A podemos les amenazaron con montar un partido antirracista, dirás wow. Antirracista, es el nombre molón para un partido que pide no al racismo y todo para el islam
#30
BlackDog
#18
Confundes lengua mas hablada con mas importante o útil, tu aprende chino y vete a dar una vuelta por el mundo a ver donde te entienden hablando chino... ahora si tú sabes ingles y español, vas a poder viajar a casi cualquier país sin problemas para comunicarte.
#14
cunaxa
Este es el nivel de libertad que nos espera con esta gentuza.
Libertad para ellos para obligarte a ti a hacer lo que cuadre con sus ideas.
#33
Tito_Keith
Lo hacen en Murcia porque deben (debemos) ser la población más gregaria y más analfabeta políticamente de Españita. Por eso es donde tienen más apoyo
#21
Klamp
#17
en España no se violan los derechos humanos a menos que seas Vasco de izquierdad. La gente elige libremente lo que se pone y si no te gusta no mires.
#32
BlackDog
#21
Excepto cuando eres una mujer atractiva, ahí cambia la cosa, hasta te prohíben trabajar como azafata en la F1y te montan una campaña de acoso y derribo por un anuncio de jeans
#3
Hollywoodlandia
*
A mi todo esto me encanta. Y no por la razón que pensáis.
Vox es una mierda, igual que el pp. Pero de estos me imagino algo así, como religión y mierdas así.
De los que nunca me lo imagine es de podemos, sumar y toda esta gente. Aquí es cuando todos se retratan, cuando uno pone a prueba al otro y el otro se quita la careta.
No era que podemos, sumar, partidos causas, no quisieran religion, era que la religión predominante no les votaban.
Su compromiso con el islam es tan fuerte, que directamente piden enseñar árabe en el colegio como imposición de esta religion, ya que el coran solo se debe leer en árabe.
#6
Forni
#3
Cuando se enseña español en otros países de quien es imposición?
#9
Hollywoodlandia
*
#6
exacto, cuando se enseña el español en otros países se hace pensando que es la segunda lengua más importante en el mundo, relación diplomáticas, comerciales, salidas laborales, etc, igual que el francés o el inglés, en Rumanía era el italiano.
Pero el árabe no se enseña por ninguna de esas razones, la razón es el islam.
En España la segunda es el inglés, a mi no me gusta, no me gusta nada, pero se enseña por que es la lengua que más se adapta a todo lo mencionado.
Además te diré, que a mi la religión se Arabia Saudita, me repugna, me repugna el país, su religión y lo que han hecho para expandirla, también lo hace el cristianismo, pero este no ha venido en el siglo 21 para imponerse a nadie, ya estaba aquí cuando nací
#16
Klamp
#3
el compromiso con el Islam que te has sacado de la nariz. La cosa es que el partido de VIVA LA LIBERTAD CARAJO no Le gusta la libertad de elegir ponerte la ropa que te sale del papo
#17
Hollywoodlandia
*
#16
cuando la ropa es una parte de algo que tu y yo sabemos es más grande y una, viola los derechos humanos en cada uno de los países donde es mayoría.
Dos, detrás existe un fuertisimo machismo que intentan silenciar sin éxito.
Y tres, es promovido por países externos con intereses de usarlo como herramienta. Pues....
Tu y yo sabemos que es así. Todos los sabemos.
El islam es simplemente no compatible con ninguna cultura, ni con la cultura de los pises donde es mayoría. Se niega a hacer cambios, no los permite y exige la, sustitución. Y que haya gente que ha nacido con todas las garantías y todas las libertades pifiendo eso, es una aberración
#31
Tuathan
#3
Estás confundiendo churras con merinas. El árabe antiguo del islam se parece al moderno lo que el castellano de hace 5 siglos al español.
Lo que piden los árabe parlantes es que sus hijos aprendan el árabe moderno en los colegios pero queda mejor crear crispación relacionándolo no con el islam sino con los integristas
