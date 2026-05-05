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La moción de censura en Rumania de socialdemócratas y ultraderecha hace caer el Gobierno de Ilie Bolojan

El primer ministro conservador permanecerá en el cargo hasta la formación de un nuevo Ejecutivo.

| etiquetas: rumania , política , crisis , extrema derecha
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