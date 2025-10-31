edición general
El MMO de El Señor de los Anillos se habría cancelado en medio de despidos en Amazon Games

El proyecto anunciado en 2023 tras un acuerdo con Embracer y Middle-earth Enterprises se queda en el aire. Anunciado por Amazon en 2023, el MMO de mundo persistente que prometía abarcar hechos de ‘El Hobbit’ y ‘El Señor de los Anillos’ se habría cancelado, según anticipa parte del personal que ha salido por la puerta de la editora, ya que Amazon no lo ha anunciado oficialmente. No obstante, los desarrolladores despedidos esta semana afirman que el proyecto también ha terminado por ser víctima de la política que los ha dejado sin empleo.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Amazon games un fiasco que empezó muy fuerte y que al final quedara en nada.
tul #2 tul
Dramón, este mes slo se publicaran 20k juegos nuevos en vez de ser 20k+1!!
