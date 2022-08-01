Shigeru Mizuki, Mizuki Shigeru, Osaka, 8 de marzo de 1922 - Tokio, 30 de noviembre de 2015 fue un mangaka e historiador japonés. Mizuki fue conocido por el gran contenido de horror que contienen sus obras. Su trabajo de mayor renombre es GeGeGe no Kitar. Mizuki fue especialista del género yōkai, siendo considerado un maestro del mismo. En España se ha publicado parte de su obra, sobre todo en la editorial Astiberri.