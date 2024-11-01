Miyairi Norihiro, un maestro espadero entre la tradición y la innovación

Nacido en la prefectura de Nagano en 1954. Maestro espadero, nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de Nagano. Ha revolucionado el mundo de la espadería nipona superando los límites de la tradición para explotar las posibilidades de la katana moderna. Tras graduarse por la Facultad de Literatura de la Universidad Kokugakuin, se convierte en aprendiz de Sumitani Masamine, un maestro artesano designado como Tesoro Nacional Viviente. Alcanza la máxima categoría como espadero de forma muy precoz y en 2010 recibe el Premio Masamune, el galardón más