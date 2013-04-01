edición general
Mitología Asturiana: historia de los guirrios y sidros

Textos fragmentados de La Enciclopedia Temática de Asturias de Silverio Cañada, donde aparece un trabajo realizado por Vicente Rodríguez Hevia y Luis Manuel Iglesias Cueva, sobre estos personajes tan arraigados a nuestra cultura popular, que tuvieron en Siero y concretamente en Carbayin y pueblos de los alrededores su principal escenario.

Un rabo enhiesto de raposu remata el cucurucho y del vértice de este cuelgan varias cintas multicolores. Cuando en el camino se encontraban con alguna moza, agachando la cabeza, tocaban su cara con el rabo de raposu, a modo de saludo.

#2 raposu = zorro
#3 sí sí, pero que me ha hecho gracia el "saludo" de los mocetones del pueblo a las mozas del pueblo.
Muy interesante. La mitología del norte de España es fascinante.
#4 traducía para el que no sabe :hug:

El ser humano no cambia :-D
Antes de que aparezca un exalatao de otras partes del territorio, no son exclusivos de Asturias. Hay en más sitios de la península y de europa.

Es una tradición sumamente antigua que compartimos en muchos sitios.

Si queréis y podéis aportar los nombres que se le dan a vuestros guirrios es bien.
