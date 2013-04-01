Mitología Asturiana: historia de los guirrios y sidros

Textos fragmentados de La Enciclopedia Temática de Asturias de Silverio Cañada, donde aparece un trabajo realizado por Vicente Rodríguez Hevia y Luis Manuel Iglesias Cueva, sobre estos personajes tan arraigados a nuestra cultura popular, que tuvieron en Siero y concretamente en Carbayin y pueblos de los alrededores su principal escenario.
Muy interesante. La mitología del norte de España es fascinante.
El ser humano no cambia
Es una tradición sumamente antigua que compartimos en muchos sitios.
Si queréis y podéis aportar los nombres que se le dan a vuestros guirrios es bien.