Mitología Asturiana: historia de los guirrios y sidros

Textos fragmentados de La Enciclopedia Temática de Asturias de Silverio Cañada, donde aparece un trabajo realizado por Vicente Rodríguez Hevia y Luis Manuel Iglesias Cueva, sobre estos personajes tan arraigados a nuestra cultura popular, que tuvieron en Siero y concretamente en Carbayin y pueblos de los alrededores su principal escenario.