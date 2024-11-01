El mito del éxodo de los millonarios (ENG)

En 2024 se publicaron más de 10 900 artículos en prensa, radio, televisión e Internet en los que se mencionaba un «éxodo» de millonarios y/o las afirmaciones de Henley & Partners sobre la migración de millonarios. Para comprender el fenómeno descrito y su divergencia con respecto a la bibliografía existente, la Red de Justicia Fiscal examinó las conclusiones del Informe sobre la migración del patrimonio privado de Henley y analizó la cobertura mediática sobre el tema del informe.