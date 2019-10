El mito de la caverna, hoy  

La caverna nos habla en parte de la maldición que supone abandonar la cueva, porque una vez te has expuesto a los rayos del sol, no hay marcha atrás, y la certeza de que las sombras no son más que espectros te acompañará mientras vivas. Y también del dilema moral que te plantea contarle a los demás tus descubrimientos. Y, finalmente, porque en muchas ocasiones, para muchas personas, es mucho mejor una vida en la penumbra, y eso también tienes que saber respetarlo.