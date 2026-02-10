·
La mitad de los peatones caminan estresados por las calles de Barcelona
Un informe del RACC revela que los usuarios de patinete eléctrico y las furgonetas son los colectivos que más inseguridad generan a los viandantes
etiquetas
peatones
estresados
calles
barcelona
actualidad
#1
obmultimedia
Es que no puede ser que la otra mitad te este persiguiendo para robarte la cartera o el movil , es un sin vivir.
3
K
35
#2
concentrado
La otra mitad no contestó porque iban demasiado estresados.
0
K
20
#4
BlackDog
La otra mitad pedía cigarros para relajarse
1
K
19
#3
angeloso
Y eso que desde año nuevo el tráfico de patinetes se ha reducido notablemente.
Un 30% de los peatones cruzan el semáforo en rojo
Habrán mirado en algún semáforo delante de la embajada de Alemania, si no no se explica ese porcentaje tan bajo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
