edición general
4 meneos
11 clics
La mitad de los peatones caminan estresados por las calles de Barcelona

La mitad de los peatones caminan estresados por las calles de Barcelona

Un informe del RACC revela que los usuarios de patinete eléctrico y las furgonetas son los colectivos que más inseguridad generan a los viandantes

| etiquetas: peatones , estresados , calles , barcelona
3 1 0 K 45 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
obmultimedia #1 obmultimedia
Es que no puede ser que la otra mitad te este persiguiendo para robarte la cartera o el movil , es un sin vivir. :troll:
3 K 35
#2 concentrado
La otra mitad no contestó porque iban demasiado estresados.
0 K 20
BlackDog #4 BlackDog
La otra mitad pedía cigarros para relajarse
1 K 19
angeloso #3 angeloso
Y eso que desde año nuevo el tráfico de patinetes se ha reducido notablemente.

Un 30% de los peatones cruzan el semáforo en rojo
Habrán mirado en algún semáforo delante de la embajada de Alemania, si no no se explica ese porcentaje tan bajo.
0 K 10

menéame