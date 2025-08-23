edición general
La mitad de los niños en Gaza preferirían morir

Según un estudio de la ONG War Child, el 49% de los niños en Gaza han expresado su deseo de morir. "En el cielo hay agua, comida, dulces y chocolate".

PereER #1 PereER
Sé que es redundante, que hay mil noticias iguales o peores, pero es que no deberíamos hablar de otra cosa hasta que esta salvajada pare.
#2 BoosterFelix *
Tranquilos. Cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus proles en la pobreza o la precariedad, así que no podrán culpar ya a sus padres de nada. Pasa también aquí en el Reino de España, y pasa en todas partes.

Además, debemos tener en cuenta que los hijos son objetos sin derechos y abusables, sin capacidad de sufrir la pobreza, porque todavía no tienen 18 años de edad. Y cuando llegan a cumplir los 18, también se vuelven defensores del derecho…   » ver todo el comentario
